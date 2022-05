Cina: giardino botanico è paradiso biodiversità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAG - UN SISTEMA PIÙ GRANDE CHE EMERGE Oltre a Pechino, la Cina sta accelerando la costruzione di un sistema di giardini botanici nazionali in location come la città meridionale di Guangzhou, allo scopo di potenziare la protezione della biodiversità.

Il sistema di giardini botanici nazionali mira a costituire una rete integrata di conservazione ex-situ in grado di coprire le principali zone climatiche e tipi di ecosistemi a livello nazionale.

Per Zhou Zhihua, funzionario dell'Amministrazione nazionale cinese per le foreste e i pascoli, "la creazione di un sistema nazionale di giardini botanici è di grande importanza", sottolineando che una rete di questo tipo promuoverà la cooperazione e la condivisione delle risorse, migliorando inoltre la stabilità e l'affidabilità della tutela della biodiversità.

Zhou precisa inoltre che con un altro giardino botanico nazionale a Guangzhou in fase di realizzazione, il Paese mira a portare gradualmente oltre l'85% delle specie di piante selvatiche autoctone e tutti i principali tipi di piante protette alla conservazione ex-situ grazie a questo genere di strutture. (XINHUA)