Cina: giardino botanico è paradiso biodiversità (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAG - CONSERVAZIONE EX-SITU La conservazione ex-situ è considerata una mansione importante al fine di proteggere la diversità vegetale della Cina.

Quest'ultima, spiega Ye, si riferisce al trasferimento di specie minacciate, endemiche o di notevole valore economico dal loro luogo d'origine a istituzioni professionali, come i giardini botanici, ai fini della protezione nonché della creazione di banche di risorse di germoplasma per la conservazione di semi, tessuti e organi di piante.

Come priorità assoluta dell'orto botanico nazionale, la conservazione ex-situ non consiste solo nel prelevare le piante dal loro habitat naturale e collocarle in un nuovo luogo. Il dottor Wang Kang, curatore del museo delle piante presso il giardino botanico precisa infatti che "è più importante condurre una ricerca scientifica completa sulle specie in pericolo".

Quest'ultimo aggiunge poi che dopo una serie di interventi umani volti a garantire il numero e la diversità genetica di queste specie, esse saranno reintrodotte in natura se le condizioni lo permetteranno al fine di promuovere il recupero di quelle selvatiche. (SEGUE)