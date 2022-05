Cina: 'da treni merci vantaggi per Francoforte'

(XINHUA) - FRANCOFORTE, 22 MAG - Un terzo treno merci è giunto da poco a Francoforte dalla Cina e un direttore generale locale ritiene che questo porterà maggiori opportunità commerciali alla città.

Kawus Khederzadeh infatti, direttore generale del parco industriale di Hoechst Frankfurt, ha detto in una recente intervista rilasciata a Xinhua che considerando che i trasporti marittimi e aerei sono entrambi provati, i treni merci Cina-Europa forniscono un'altra possibilità di collegamento diretto.

Quest'ultimo ha aggiunto: "Aumenterà la vitalità dell'industria logistica di Francoforte e porterà maggiori opportunità commerciali".

Il convoglio in questione è partito dalla città cinese di Shenyang con a bordo parti e componenti per auto ed è arrivato mercoledì nel quartiere Hoechst di Francoforte. È il terzo del suo genere a raggiungere la città tedesca dalla Cina nell'arco di 12 mesi.

Mentre i treni merci Cina-Europa coprono ormai normalmente un numero crescente di destinazioni nei Paesi europei, non c'era un treno merci che collegasse regolarmente Francoforte alla Cina.

Situata al centro del continente europeo, la città tedesca è ben collegata con le altre destinazioni europee.

Secondo Khederzadeh, poiché il prezzo del trasporto merci via mare è relativamente alto, i treni merci Cina-Europa rappresenteranno un'importante alternativa. (XINHUA)