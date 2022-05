Cina: ad aprile contrazione settore dei corrieri

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAG - Il settore dei corrieri cinesi ha osservato una contrazione nel mese di aprile per via della nuova ondata di casi di Covid-19, ma le attività di consegna espressa hanno registrato una ripresa grazie agli sforzi del Paese volti a rendere più fluidi la logistica e i trasporti.

Secondo lo State Post Bureau, l'autorità postale nazionale, il mese scorso l'indice di sviluppo delle consegne espresse in Cina si è attestato a 241,3, con un calo del 3,9% rispetto a quello precedente.

In controtendenza, i sottoindici relativi alla qualità del servizio e al trend di sviluppo si sono attestati a 325 e 65,6 ad aprile, denotando rispettivamente un incremento del 7,1% e del 5,1% rispetto al mese precedente.

Secondo l'autorità, con l'intensificarsi degli sforzi del Paese per risolvere i rallentamenti logistici e migliorare i servizi, il volume d'affari del settore è rimbalzato significativamente con circa 300 milioni di pacchi al giorno dal 24 aprile.

Durante il periodo gennaio-aprile, le aziende cinesi del settore dei corrieri hanno gestito un totale di 31,71 miliardi di pacchi, con un aumento annuale del 4,2%. Il mese scorso il loro volume d'affari è diminuito dell'11,9%. (XINHUA)