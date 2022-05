Paesi Brics rafforzeranno cooperazione ambientale

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - I Paesi BRICS si sono impegnati a intensificare i dialoghi politici e a condurre ricerche congiunte per promuovere la cooperazione ambientale in materia di cambiamenti climatici, biodiversità e conservazione marina durante un incontro che si è tenuto ieri.

L'ottava riunione dei ministri dell'Ambiente degli Stati BRICS è stata ospitata dalla Cina in collegamento video e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità di protezione ambientale di Sudafrica, Brasile, Russia e India.

Osservando che la cooperazione tra i Paesi BRICS è ormai parte integrante degli sforzi ambientali globali, il ministro cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente Huang Runqiu ha affermato che tutte le parti dovrebbero lavorare più da vicino per un futuro a basse emissioni di carbonio e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

La Cina ha proposto una cooperazione più profonda e pragmatica in settori quali le partnership tra città per la sostenibilità e la tecnologia ambientale.

Tutte le parti dovrebbero unire le forze nelle innovazioni tecnologiche a basse emissioni di carbonio e fornire ai Paesi in via di sviluppo e al mondo soluzioni per la protezione dell'ambiente, ha dichiarato Huang. (XINHUA)