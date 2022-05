Covid: ieri 181 casi confermati in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 181 casi confermati di Covid-19, 84 a Shanghai e 58 a Pechino, secondo quanto comunicato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

Oltre a Shanghai e Pechino, anche altre tre suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno registrato nuovi casi locali di Covid-19, tra cui 32 nel Sichuan, 6 a Tianjin e uno in Henan.

Inoltre, ieri a Shanghai sono state rilevate 784 infezioni asintomatiche trasmesse localmente dovute al nuovo coronavirus, su un totale di 951 portatori asintomatici locali recentemente identificati in Cina continentale.

In seguito alla guarigione di 391 pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali ieri, sono ancora in cura 4.715 persone contagiate dal virus negli istituti della Cina continentale.

Secondo la commissione, un nuovo decesso per Covid-19 è stato segnalato a Shanghai. (XINHUA)