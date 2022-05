Covid: a Pechino 58 casi confermati, 12 asintomatici

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - Ieri a Pechino sono stati segnalati 58 nuovi casi confermati di Covid-19 e 12 asintomatici a trasmissione locale. Lo ha dichiarato oggi la commissione sanitaria municipale della capitale.

Ieri, 47 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali in seguito alla guarigione.

Le persone che lavorano nel distretto Haidian di Pechino sono tenute a farlo da casa, coloro che devono recarsi in ufficio devono presentare un risultato negativo del test molecolare svolto entro le 48 ore precedenti ed evitare gli assembramenti quando si spostano tra casa e luogo di lavoro, secondo quanto hanno annunciato oggi le autorità.

In precedenza, anche ai residenti dei distretti di Fengtai e Fangshan era stato chiesto di lavorare da casa.

I servizi di ristorazione nei locali di tutta la città non saranno disponibili e le scuole continueranno a sospendere le lezioni in presenza. (XINHUA)