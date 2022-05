Cina: pronto progetto per altissima tensione

(XINHUA) - NANCHINO, 21 MAG - La costruzione del progetto di trasmissione di energia elettrica in corrente continua ad altissima tensione Baihetan-Jiangsu da 800 kilovolt è stata completata ieri. Lo ha dichiarato la State Grid Jiangsu Electric Power Co. Ltd.

Il progetto, la cui linea di trasmissione si estende per circa 2.080 km, dovrebbe trasferire energia idroelettrica pulita dalla provincia sudoccidentale del Sichuan a quella di Jiangsu, potenza economica della Cina orientale, alla fine di giugno.

Il progetto entrerà in funzione a pieno regime alla fine di quest'anno, con una capacità di trasmissione di energia che raggiungerà gli 8 milioni di kW, ha aggiunto l'azienda, sottolineando che per migliorare l'efficienza sono state applicate tecnologie avanzate come i droni e il riconoscimento con intelligenza artificiale.

La costruzione del progetto è iniziata nel dicembre 2020 come parte del programma cinese di trasmissione di energia da ovest a est. Una volta operativo, fornirà più di 30 miliardi di kWh di elettricità all'anno, contribuendo a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 25 milioni di tonnellate ogni anno.

La tendenza alla trasmissione di energia verde è destinata a continuare, mentre la Cina aumenta la propria capacità di produrre energia pulita e rinnovabile.

Nel periodo 2021-2025, nelle regioni nordoccidentali e sudoccidentali saranno costruiti diversi progetti di linee elettriche UHV. Si prevede che avranno la capacità di trasmettere un totale di 56 milioni di kW di potenza. (XINHUA)