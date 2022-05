Cina: passi avanti per grande centrale idroelettrica

(XINHUA) - KUNMING, 21 MAG - Tutte le unità di produzione di energia della centrale idroelettrica di Baihetan, nel sud-ovest della Cina, sono state costruite, segnando un passo importante verso la piena operatività del mega-progetto, secondo quanto dichiarato dall'impianto stesso.

Tutte le unità dovrebbero essere operative entro la fine dell'anno. Baihetan sarà quindi la seconda centrale idroelettrica più grande al mondo in termini di capacità totale installata, dietro solo al progetto della Diga delle Tre Gole nella provincia cinese centrale di Hubei.

L'impianto idroelettrico si trova sul fiume Jinsha, la sezione superiore del fiume Yangtze nel sud-ovest della Cina, a cavallo tra le province dello Yunnan e del Sichuan.

Baihetan avrà una capacità installata totale di 16 milioni di kilowatt. La centrale è dotata di 16 unità idroelettriche, ciascuna con una capacità di 1 milione di kilowatt, la più grande capacità di una singola unità al mondo.

Sette delle 16 unità di generazione di energia sono già state messe in funzione. Dallo scorso giugno, la centrale idroelettrica ha prodotto oltre 26,5 miliardi di chilowattora di elettricità.

L'elettricità generata da un'unità della centrale è sufficiente per 500.000 persone per un mese, ha dichiarato Kang Yonglin, uno degli amministratori delegati del progetto.

Una volta a regime, la centrale idroelettrica genererà una media di oltre 62,4 miliardi di chilowattora di elettricità all'anno, sufficiente per il consumo annuale di circa 75 milioni di persone.

La centrale idroelettrica, che trasmette elettricità dalle regioni occidentali ricche di risorse alle regioni orientali della Cina che consumano energia, rappresenta un importante passo avanti nell'utilizzo di energia pulita da parte del Paese asiatico.

Si prevede che l'impianto ridurrà il consumo di carbone di 19,68 milioni di tonnellate e le emissioni di Co2 di 52 milioni di tonnellate all'anno, contribuendo agli sforzi di riduzione del carbonio della Cina. (XINHUA)