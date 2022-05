Cina: nel Guizhou 56.000 stazioni base 5G

(XINHUA) - GUIYANG, 21 MAG - La provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il principale hub di big data del Paese, ha costruito 56.000 stazioni base 5G. Lo ha dichiarato oggi la Guizhou Communications Administration.

Tutte le città, le contee e le township della provincia hanno ora accesso alla rete 5G.

Il Guizhou prevede di costruire altre 26.000 stazioni base 5G quest'anno per estendere la copertura a più villaggi, secondo quanto affermato dall'amministrazione delle comunicazioni.

In termini di applicazioni integrate, la provincia mira a creare quest'anno 200 scenari applicativi 5G in 18 settori, tra cui Internet industriale, energia, trasporti, istruzione e assistenza medica, allo scopo di promuovere meglio lo sviluppo dell'economia digitale.

Come prima zona pilota nazionale per i big data, il Guizhou ha attirato imprese di peso elevato e istituti di ricerca di fama mondiale che desiderano stabilire centri per i big data e sedi regionali. (XINHUA)