Cina: migliora qualità dell'aria nelle città

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - La qualità dell'aria nelle città cinesi ha continuato a migliorare nei primi quattro mesi dell'anno. Lo ha reso noto il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Nelle 339 città monitorate, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria è stata dell'85,1% da gennaio ad aprile, con un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La densità media di Pm2,5, un indicatore chiave dell'inquinamento atmosferico, è scesa del 4,9% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 39 microgrammi per metro cubo, mentre la densità media di Pm10 è diminuita dell'8,7% su base annua, misurata a 63 microgrammi per metro cubo, secondo i dati del ministero.

La regione di Pechino-Tianjin-Hebei e le aree limitrofe hanno registrato il 68,1% di giorni con buona qualità dell'aria da gennaio ad aprile, con un aumento di 4,9 punti percentuali rispetto a un anno fa.

Pechino, in particolare, ha registrato una buona qualità dell'aria nell'86,7% dei giorni del periodo in questione, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto all'anno precedente. La densità di Pm2,5 della capitale è diminuita del 32,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 36 microgrammi per metro cubo. (XINHUA)