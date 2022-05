Cina: inondazioni, stanziati 500 mln yuan

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - La Cina ha stanziato 500 milioni di yuan (circa 74 milioni di dollari) per la risposta alle inondazioni di quest'anno. Lo hanno dichiarato oggi le autorità.

Il fondo è stato stanziato congiuntamente dal ministero delle Finanze e da quello delle Risorse idriche, che ha chiesto di portare avanti i preparativi per le potenziali inondazioni, tra cui la manutenzione delle infrastrutture di controllo, l'eliminazione dei rischi per la sicurezza e l'esecuzione di esercitazioni di soccorso per i disastri.

Da maggio la Cina ha attivato diversi interventi di emergenza per il controllo delle inondazioni dopo le forti precipitazioni che hanno colpito le zone meridionali del Paese. (XINHUA)