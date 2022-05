Cina accelera costruzione sistema parchi nazionali

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - La Cina istituirà quest'anno un nuovo gruppo di parchi nazionali nell'ambito degli sforzi per accelerare la costruzione dei sistemi di parchi nazionali e giardini botanici.

La notizia è stata rivelata ieri durante una delle attività promozionali per la Giornata internazionale della diversità biologica del 2022, che cade il 22 maggio.

La Cina ha creato un sistema che ha come pilastro i parchi nazionali, supportati da riserve naturali e integrati da parchi naturali. Il sistema ha protetto oltre il 90% dei tipi di ecosistemi terrestri e il 71% delle specie di flora e fauna selvatiche, inserendole in una lista di protezione nazionale.

Tuttavia, la tendenza al degrado della biodiversità deve ancora essere frenata, ha dichiarato Sun Jinlong, capo del Partito del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, chiedendo un maggiore impegno da parte della comunità internazionale.

Sun ha sottolineato la necessità di accelerare il ritmo di miglioramento del sistema politico in materia di biodiversità e di guidare un maggior numero di partecipanti del pubblico a prendere parte agli sforzi di protezione. (XINHUA)