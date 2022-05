Cina: + 39,4% per esportazioni di auto a gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAG - Le esportazioni di automobili in Cina sono aumentate del 39,4% rispetto all'anno precedente nei primi quattro mesi di quest'anno. Emerge dai dati pubblicati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili.

Secondo l'ente nel periodo in questione sono stati esportati in totale 723.000 veicoli e l'export di autovetture per il trasporto di passeggeri è balzato del 39,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 551.000 unità.

Nel solo mese di aprile, le esportazioni di automobili sono state pari a 141.000 unità, con un calo del 6,6% su base annua.

I dati precedenti dell'associazione hanno mostrato che le vendite di auto in Cina sono crollate del 47,6% nel mese di aprile rispetto allo stesso periodo del 2021, a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19. Tuttavia, invertendo la tendenza, il mercato dei veicoli a nuova energia del Paese asiatico ha mantenuto una rapida crescita, con un aumento delle vendite del 44,6% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)