Brende, crescita stabile cinese chiave per ripresa

(XINHUA) - GINEVRA, 21 MAG - La crescita economica stabile della Cina è di grande importanza per la ripresa globale e "ciò che accade in Cina, ovviamente, ha un enorme impatto sul resto del mondo e viceversa". Lo ha detto il presidente del World Economic Forum (Wef) Borge Brende intervistato da Xinhua.

Seconda economia mondiale, la Cina ha conosciuto un rapido sviluppo nell'ultimo mezzo secolo. Quasi 800 milioni di cinesi sono usciti dalla povertà estrema e la costruzione di infrastrutture nel Paese asiatico ha raggiunto risultati notevoli, ha dichiarato il presidente, sottolineando che anche l'ambiente cinese è stato notevolmente migliorato.

Nell'ultimo decennio la Cina ha dato un'enorme spinta alla crescita economica globale, dato che il suo contributo a questo proposito è rimasto generalmente intorno al 30%, ha dichiarato il presidente.

Di fronte alla pandemia di Covid-19, la crescita economica della nazione asiatica deve affrontare alcune sfide a breve termine, ma il governo cinese sta adottando misure come l'espansione della domanda interna, la riduzione della dipendenza dalle esportazioni e la coltivazione di industrie ad alto valore aggiunto per garantire la crescita economica, ha affermato Brende. "A lungo e medio termine quindi, sono abbastanza ottimista sull'economia cinese".

Per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, Brende ha osservato che la guerra ha rallentato la crescita economica in Europa e ha innescato sfide globali come la crisi energetica e l'alta inflazione, frenando ulteriormente la ripresa economica mondiale.

"Di conseguenza, ciò che dobbiamo evitare ora è che il rallentamento della crescita globale che si è verificato questa primavera non finisca in una recessione e particolarmente vulnerabili sono i Paesi in via di sviluppo, così come alcuni Stati ed economie emergenti", ha aggiunto. (SEGUE)