Brende, crescita stabile cinese chiave per ripresa (2)

(XINHUA) - GINEVRA, 21 MAG - Brende ha invitato i Paesi a usare la politica monetaria con prudenza, a evitare il protezionismo commerciale e le politiche di tipo 'beggar-thy-neighbor', che puntano ad arricchire una nazione impoverendone altre, a continuare a cooperare sulle catene globali del valore e a promuovere la ripresa economica globale in modo vantaggioso per tutti.

Parlando dell'imminente incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il presidente ha notato che "il nostro incontro deve essere diverso perché il mondo è diverso".

"Il Covid-19 è la peggiore pandemia che abbiamo avuto forse negli ultimi 100 anni. Anche il cambiamento climatico è in atto.

Proprio questa primavera la temperatura in India è stata la più alta degli ultimi 120 anni. E poi abbiamo una situazione di rallentamento della ripresa globale", ha osservato Brende.

Questi temi, strettamente legati al sostentamento delle persone, all'occupazione e alla prosperità del mondo, saranno argomenti importanti del prossimo incontro annuale, ha dichiarato il presidente, che ha concluso dicendo che le sfide globali richiedono soluzioni globali: "Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo agire di conseguenza". (XINHUA)