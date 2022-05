Al via V edizione China International Import Expo

(XINHUA) - MADRID, 21 MAG - Il 19 maggio in Spagna si è tenuto un evento online per promuovere la quinta edizione della China International Import Expo (Ciie).

L'evento, organizzato congiuntamente dall'Ambasciata cinese in Spagna, dall'Ufficio Internazionale per l'Importazione ed Esportazione della Cina e dalla filiale spagnola della Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., ha visto la partecipazione di oltre 100 rappresentanti dei governi regionali spagnoli e di aziende e istituzioni di entrambi i Paesi.

La fiera Ciie ha dimostrato la ferma volontà della Cina di condividere le proprie opportunità di mercato con il mondo, dal momento che le importazioni annuali di beni e servizi hanno un valore stimato di circa 2,5 miliardi di dollari, ha dichiarato Chang Hexi, consigliere dell'Ufficio per l'Economia e il Commercio dell'Ambasciata cinese in Spagna, nel proprio discorso inaugurale.

Alla fine del 2020, la Cina è stata il secondo mercato di importazione al mondo per 12 anni consecutivi, nonché la principale destinazione di esportazione di una miriade di Paesi e regioni.

La Spagna è il quinto partner commerciale della Cina nell'Unione Europea (Ue), mentre la Cina è il primo partner commerciale della Spagna al di fuori dell'Ue e il suo principale partner economico e commerciale in Asia.

Oltre 60 aziende spagnole hanno partecipato alla fiera dello scorso anno e l'area espositiva è cresciuta del 17,8%, raggiungendo i 4.500 metri quadrati, con un volume di transazioni pari a 392 milioni di dollari. (SEGUE)