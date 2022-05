Al via V edizione China International Import Expo (2)

(XINHUA) - MADRID, 21 MAG - L'esposizione Ciie è diventata una piattaforma di alta qualità per le aziende spagnole, soprattutto per le piccole e medie imprese, che vogliono esplorare il mercato cinese.

Gli alimenti spagnoli - come il prosciutto, il vino, l'olio d'oliva e il tonno in scatola - i prodotti di bellezza, quelli tessili e l'abbigliamento sono molto popolari in Cina. In passato, gli ordini alla fiera hanno dimostrato che anche il mercato dei macchinari e delle grandi attrezzature spagnole è promettente.

Pablo Lopez Gil, direttore generale del Forum of Leading Brands of Spain, ha dichiarato di apprezzare l'apertura e il potenziale del mercato cinese e di voler portare più marchi spagnoli all'evento.

La quinta edizione della Ciie si terrà dal 5 al 10 novembre di quest'anno a Shanghai, in Cina. (XINHUA)