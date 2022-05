Spazio: Zhurong, rover cinese su Marte, è dormiente

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Il rover marziano Zhurong è stato posto in modalità dormiente in attesa del termine di una tempesta di polvere sulla superficie del pianeta. Lo ha fatto sapere oggi la China National Space Administration.

Le ultime immagini scattate dalle telecamere a bordo del modulo orbitale cinese su Marte Tianwen-1 mostrano infatti una tempesta di polvere che passa sopra l'area di pattugliamento di Zhurong. Gli scienziati le hanno confrontate con le foto scattate negli ultimi due mesi e hanno analizzato i recenti dati di potenza delle ali solari del rover, che indicano che Zhurong sta affrontando un'intensa tempesta di polvere marziana.

Secondo l'ente, l'area di pattugliamento di Zhurong è entrata nella stagione invernale, durante la quale le temperature diurne possono scendere sotto i -20°C, mentre quelle notturne sotto i -100°C. Entro la metà di luglio, vi sarà un ulteriore calo.

Al fine di affrontare le tempeste di polvere e le sfide poste dalle basse temperature, il rover cinese è entrato in mercoledì in modalità 'dormiente'. La China National Space Administration ha precisato attraverso un comunicato che il suo 'risveglio' e la ripresa delle operazioni sono previsti per dicembre, quando la polvere si diraderà e Marte entrerà nella stagione primaverile.

Gli scienziati continueranno a utilizzare il modulo orbitale Tianwen-1 per monitorare le condizioni meteorologiche dell'emisfero meridionale del pianeta rosso. (XINHUA)