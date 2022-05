Covid: visite a musei virtuali arricchiscono la vita

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Ding Ling, residente a Pechino, ha effettuato una coinvolgente visita virtuale del Museo del Palazzo mentre era in quarantena domiciliare.

"Era come se vivessi nel palazzo", ha dichiarato la 36enne, che è stata particolarmente colpita dal fatto che le immagini ad alta risoluzione della collezione di oltre 1,86 milioni di reperti culturali del museo sono ora disponibili in rete. Ding può persino cogliere l'espressione di un venditore ambulante sul capolavoro 'Mille miglia di fiumi e montagne' dalla lunghezza di 12 metri e alto 0,5 metri, completato nella dinastia Song settentrionale (960-1127).

Le visite virtuali ai musei stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo. Grazie alla realtà virtuale, a quella aumentata e ad altre tecnologie all'avanguardia, gli utenti hanno la possibilità di accedere a luoghi che non avrebbero mai potuto visitare nella vita reale.

Secondo un rapporto pubblicato dal Consiglio internazionale dei musei nel 2020, dal momento che la pandemia di Covid-19 ha costretto numerose gallerie alla chiusura temporanea o alla limitazione del numero di visitatori, i tour digitali sono diventati una modalità chiave per interagire con i tesori culturali. (SEGUE)