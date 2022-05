Covid: visite a musei virtuali arricchiscono la vita

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Ding Ling, residente a Pechino, ha effettuato una coinvolgente visita virtuale del Museo del Palazzo mentre era in quarantena domiciliare.

"Era come se vivessi nel palazzo", ha dichiarato la 36enne, che è stata particolarmente colpita dal fatto che le immagini ad alta risoluzione della collezione di oltre 1,86 milioni di reperti culturali del museo sono ora disponibili in rete. Ding può persino cogliere l'espressione di un venditore ambulante sul capolavoro 'Mille miglia di fiumi e montagne' dalla lunghezza di 12 metri e alto 0,5 metri, completato nella dinastia Song settentrionale (960-1127).

Le visite virtuali ai musei stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo. Grazie alla realtà virtuale, a quella aumentata e ad altre tecnologie all'avanguardia, gli utenti hanno la possibilità di accedere a luoghi che non avrebbero mai potuto visitare nella vita reale.

Secondo un rapporto pubblicato dal Consiglio internazionale dei musei nel 2020, dal momento che la pandemia di Covid-19 ha costretto numerose gallerie alla chiusura temporanea o alla limitazione del numero di visitatori, i tour digitali sono diventati una modalità chiave per interagire con i tesori culturali.

Al fotografo museale Huang Yi, il database interattivo disponibile 24 ore su 24 ha reso il lavoro più comodo: "adesso ho molte più informazioni a cui fare riferimento. Anche se mi sfugge qualcosa in loco, c'è sempre la possibilità di rimediare una volta tornato a casa".

Huang ha inoltre iniziato a collaborare con alcune gallerie producendo video che guidano gli utenti in visite virtuali.

"Imparare a conoscere il passato e il presente dei reperti culturali è divertente e arricchisce soprattutto la vita spirituale delle persone nel contesto della pandemia", ha affermato Huang.

La Cina ha proposto di promuovere la libera apertura e la digitalizzazione dei luoghi culturali pubblici, oltre che di sviluppare prodotti di esperienza digitale in rete e nuovi servizi di turismo culturale quali tour immersivi, mostre virtuali e trasmissioni in diretta ad alta definizione nel corso del periodo del 14mo piano quinquennale (2021-2025). Gli esperti ritengono che questi fattori creeranno enormi opportunità di sviluppo per la digitalizzazione dei musei e dell'industria culturale.

Liu Mingxing, vice curatore del Museum of Chinese Gardens and Landscape Architecture, ha dichiarato che diversi docenti hanno condiviso online video che introducono conoscenze scientifiche relative al giardinaggio dallo scoppio del nuovo coronavirus, e ha aggiunto che la galleria ha accolto quasi 20 milioni di spettatori in rete nel 2021.

"I musei digitali hanno superato le molteplici limitazioni delle gallerie fisiche tradizionali. Inoltre, offrono alle persone una prospettiva completa e un'esperienza di visita coinvolgente", ha spiegato Wan Lin, curatore del Panlong City Ruins Museum di Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei, in Cina centrale.

La tecnologia digitale ha inoltre contribuito a far rivivere la gloria passata degli antichi tesori. In una sala espositiva del Museo delle Grotte di Tianlongshan, la statua di una testa di Buddha è stata posta di fronte a un antro stampato in 3D in cui originariamente era posta.

"La testa di Buddha aveva subito una grave erosione e non poteva essere rimessa dove si trovava prima. La tecnologia ci ha aiutato a presentare ai visitatori il suo aspetto originale", ha concluso Yu Hao, ex curatore del museo. (XINHUA)