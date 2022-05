Covid: visite a musei virtuali arricchiscono la vita (3)

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Liu Mingxing, vice curatore del Museum of Chinese Gardens and Landscape Architecture, ha dichiarato che diversi docenti hanno condiviso online video che introducono conoscenze scientifiche relative al giardinaggio dallo scoppio del nuovo coronavirus, e ha aggiunto che la galleria ha accolto quasi 20 milioni di spettatori in rete nel 2021.

"I musei digitali hanno superato le molteplici limitazioni delle gallerie fisiche tradizionali. Inoltre, offrono alle persone una prospettiva completa e un'esperienza di visita coinvolgente", ha spiegato Wan Lin, curatore del Panlong City Ruins Museum di Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei, in Cina centrale.

La tecnologia digitale ha inoltre contribuito a far rivivere la gloria passata degli antichi tesori. In una sala espositiva del Museo delle Grotte di Tianlongshan, la statua di una testa di Buddha è stata posta di fronte a un antro stampato in 3D in cui originariamente era posta.

"La testa di Buddha aveva subito una grave erosione e non poteva essere rimessa dove si trovava prima. La tecnologia ci ha aiutato a presentare ai visitatori il suo aspetto originale", ha concluso Yu Hao, ex curatore del museo. (XINHUA)