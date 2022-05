Covid: visite a musei virtuali arricchiscono la vita (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Al fotografo museale Huang Yi, il database interattivo disponibile 24 ore su 24 ha reso il lavoro più comodo: "adesso ho molte più informazioni a cui fare riferimento. Anche se mi sfugge qualcosa in loco, c'è sempre la possibilità di rimediare una volta tornato a casa".

Huang ha inoltre iniziato a collaborare con alcune gallerie producendo video che guidano gli utenti in visite virtuali.

"Imparare a conoscere il passato e il presente dei reperti culturali è divertente e arricchisce soprattutto la vita spirituale delle persone nel contesto della pandemia", ha affermato Huang.

La Cina ha proposto di promuovere la libera apertura e la digitalizzazione dei luoghi culturali pubblici, oltre che di sviluppare prodotti di esperienza digitale in rete e nuovi servizi di turismo culturale quali tour immersivi, mostre virtuali e trasmissioni in diretta ad alta definizione nel corso del periodo del 14mo piano quinquennale (2021-2025). Gli esperti ritengono che questi fattori creeranno enormi opportunità di sviluppo per la digitalizzazione dei musei e dell'industria culturale. (SEGUE)