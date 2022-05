Covid: Pechino estende misure di controllo

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Pechino manterrà ferree e rigorose misure di controllo per il Covid-19, dal momento che è stata scoperta una trasmissione nascosta a livello di comunità attraverso i recenti screening. È quanto dichiarato oggi da Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino durante una conferenza stampa.

I servizi di ristorazione rimarranno inaccessibili e le scuole continueranno a mantenere sospese le lezioni in presenza, ha precisato Xu.

La capitale ha riportato 54 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale tra le 15 di ieri e le 15 di oggi, secondo le dichiarazioni di Liu Xiaofeng, vice capo del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie della municipalità di Pechino.

Tra le persone presenti nella gestione a circuito chiuso, sono stati rilevati 52 casi, mentre 2 sono stati riscontrati attraverso uno screening di massa nelle comunità, ha aggiunto Liu. (XINHUA)