Covid: a Shanghai tornano in servizio 4 linee metro

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 MAG - Quattro linee della metropolitana di Shanghai riprenderanno il servizio a partire da questa domenica. Lo ha reso noto oggi lo Shanghai Shentong Metro Group, aggiungendo che per accedere i passeggeri devono essere in possesso di un documento che certifichi l'esito negativo a un tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

Le linee della metropolitana comprendono la Linea 3, la Linea 6, la Linea 10 e la Linea 16, alcune delle quali collegano le stazioni ferroviarie della città e le zone del centro. I treni su queste quattro tratte saranno in funzione dalle 7:00 alle 20:00.

Shanghai sta procedendo gradualmente alla riapertura dopo che la recente nuova ondata di infezioni da Covid-19 ha portato la megalopoli di 25 milioni di abitanti a una situazione di paralisi. La trasmissione comunitaria delle infezioni in tutti i 16 distretti è stata interrotta.

Ieri la megalopoli ha segnalato 88 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 770 asintomatici locali, come evidenziato oggi dalla commissione sanitaria municipale.

