Cina:commercio estero in solida espansione 2012-2021

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - La Cina ha registrato una notevole espansione in termini di commercio estero nell'ultimo decennio, grazie agli sforzi del Paese volti alla costruzione di un'economia aperta. È quanto reso noto oggi nel corso di una conferenza stampa da Wang Lingjun, vice direttore della General Administration of Customs.

Il funzionario doganale ha specificato che il totale delle importazioni e delle esportazioni di beni è passato dai 24.400 miliardi di yuan (circa 3.600 miliardi di dollari) nel 2012 a 39.100 miliardi di yuan nel 2021, consolidando ulteriormente il ruolo della Cina in qualità di più grande nazione al mondo per il commercio di beni.

A partire dal 2017 la Cina è rimasta per cinque anni consecutivi il primo Paese a livello internazionale in termini di commercio di beni, ha dichiarato Wang, aggiungendo che oltre all'aumento sostenuto del volume degli scambi, lo Stato asiatico ha notato anche un miglioramento della struttura del commercio estero, con l'emergere di nuovi elementi chiave.

"Il commercio estero della Cina ha dimostrato una maggiore competitività sulla concorrenza internazionale, ha svolto un ruolo più importante nel guidare la crescita economica e ha creato una più solida base per uno sviluppo vigoroso a lungo termine", ha affermato il funzionario.

Nell'ultimo decennio sono stati compiuti sforzi con l'obiettivo di snellire le procedure amministrative nei porti, sostenere la costruzione di piattaforme di apertura e promuovere lo sviluppo regolare di nuove forme di commercio estero, ha osservato Wang. (XINHUA)