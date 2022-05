Cina: Tibet, 30 mln yuan di coupon per il turismo

(XINHUA) - LHASA, 20 MAG - La Regione Autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, ha iniziato ieri ad emettere coupon per un valore totale di 30 milioni di yuan (circa 4,4 milioni di dollari) allo scopo di spronare il consumo turistico. È quanto reso noto dal dipartimento regionale per lo sviluppo del turismo.

Huang Yongqing, vice capo dell'ente, ha precisato che in Tibet i coupon possono essere utilizzati per abbassare il prezzo di acquisto dei biglietti delle attrazioni turistiche, degli autobus turistici all'interno delle attrazioni, dei trasporti e degli hotel stellati.

L'emissione di questi buoni sconto rientra in una serie di misure che il dipartimento ha attuato per stimolare il turismo locale e vi sono, tra le altre, deduzioni sul prezzo dei biglietti, programmi di ricompensa per le agenzie turistiche e sussidi per gli hotel stellati e le compagnie di trasporto.

Il Tibet è rimasto sostanzialmente indenne dall'impatto del Covid-19. Secondo la commissione sanitaria regionale, la regione dell'altopiano non registra casi confermati o sospetti da 840 giorni consecutivi; il dato è aggiornato a mercoledì 18 maggio. (XINHUA)