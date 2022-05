Cina: sempre più impegno per la svolta verde

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Nell'ambito dei suoi interventi per promuovere un'economia più verde e sostenibile, la Cina, il più grande produttore e consumatore di energia al mondo, sta rapidamente riducendo l'intensità del suo consumo energetico.

Nel 2021, l'intensità energetica del Paese, ovvero il consumo di energia per unità di prodotto interno lordo, è diminuita del 2,7% rispetto all'anno precedente, e il calo è avvenuto grazie al una diminuzione dell'intensità energetica del 28,7% dal 2011 al 2020, una delle riduzioni più rapide al mondo.

Dal 2016 al 2020, la crescita economica media annua della Cina, pari al 5,7%, è stata alimentata da un aumento annuo del consumo di energia di appena il 2,8%, e la quantità di energia risparmiata ha rappresentato quasi la metà dei risparmi energetici globali di questo periodo.

"Il controllo dell'intensità del consumo energetico dovrebbe concentrarsi sull'adeguamento della struttura industriale nelle aree ad alto consumo energetico e sulla trasformazione tecnica delle industrie interessate", ha dichiarato Wang Jinnan, capo della Chinese Academy of Environmental Planning del ministero per l'Ecologia e l'Ambiente.

Sebbene in Cina l'energia termica rappresenti ancora circa il 70% della produzione di energia elettrica, il Paese sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal carbone per contrastare l'inquinamento e i cambiamenti climatici causati dalla combustione dei prodotti fossili.

Il consumo energetico del Paese è stato inferiore a 5 miliardi di tonnellate di carbone standard nel 2020, mentre la percentuale di consumo del combustibile fossile ha raggiunto il 56,8%, in diminuzione rispetto al 72,4% del 2005.

A Yulin, città ricca di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, un impianto energetico ha sperimentato la propria versione della transizione verde.

La Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy and Chemical Co. Ltd.

ha investito 40 miliardi di yuan per costruire un impianto che utilizza sia carbone che gas naturale per la produzione ecologica di metanolo e altri prodotti chimici.

Per ogni tonnellata di metanolo prodotto, il consumo di acqua si riduce del 70%, mentre le emissioni di anidride carbonica, residui ed emissioni di anidride solforosa diminuiscono rispettivamente del 60,38%, del 61% e del 59%.

Queste procedure possono ridurre notevolmente le emissioni di carbonio rispetto al metodo tradizionale che prevede l'utilizzo esclusivo del carbone, ha dichiarato Li Wei, direttore generale dell'azienda.

Hu Zucai, vicedirettore della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, ha sottolineato che l'abbandono graduale delle energie tradizionali deve basarsi sulla sostituzione sicura e affidabile a favore di nuove fonti energetiche.

La capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha superato il miliardo di kilowatt, mentre quella dell'energia idroelettrica, eolica, solare e da biomassa sono al primo posto nel mondo. La quota di energia pulita è passata dal 14,5% al 25,5% nel mix di consumo energetico del Paese.

A Datong, nella provincia cinese dello Shanxi, una delle principali regioni produttrici di carbone del Paese, un tempo afflitta da una forte foschia, ora una centrale fotovoltaica produce circa 80 milioni di chilowattora di elettricità pulita all'anno.

"È possibile risparmiare 26.000 tonnellate di carbone e ridurre le emissioni di anidride carbonica di 68.500 tonnellate all'anno", ha dichiarato Sun Jingsong, responsabile della centrale.

In futuro, nei deserti verranno generati 450 milioni di kilowatt di capacità di generazione di energia idroelettrica, eolica e solare, ed è già stato avviato il primo gruppo di progetti che produrranno 85 milioni di kilowatt di energia, ha dichiarato Hu.

La Cina si sta muovendo verso un altro obiettivo di trasformazione verde. Entro il 2025, prevede di ridurre il consumo energetico per unità di Pil del 13,5% rispetto al livello del 2020, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi di zero emissioni di carbonio entro il 2060.

Per raggiungere l'obiettivo, è necessario rimuovere le barriere istituzionali e introdurre incentivi politici innovativi, ha dichiarato Jing Chunmei, ricercatore del China Center for International Economic Exchanges.

Il sostegno del governo cinese alla finanza verde e al mercato del carbonio ha contribuito a stimolare l'efficienza energetica, catalizzando la transizione verso l'energia pulita.

Il Paese ha aumentato il sostegno alla finanza verde e migliorato la progettazione di alto livello ad essa destinata, grazie alla creazione di nove zone pilota per la riforma e l'innovazione della finanza verde in sei unità amministrative di livello provinciale.

Alla fine del 2021, il credito verde in essere ammontava a 15.900 miliardi di yuan (circa 2.360 miliardi di dollari).

Il mercato nazionale cinese del carbonio ha registrato un fatturato di oltre 2 miliardi di yuan da quando ha lanciato il trading online il 16 luglio 2021 e si prevede che diventerà più attivo dopo l'apertura alle istituzioni finanziarie. (XINHUA)