Cina: sempre più impegno per la svolta verde

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Nell'ambito dei suoi interventi per promuovere un'economia più verde e sostenibile, la Cina, il più grande produttore e consumatore di energia al mondo, sta rapidamente riducendo l'intensità del suo consumo energetico.

Nel 2021, l'intensità energetica del Paese, ovvero il consumo di energia per unità di prodotto interno lordo, è diminuita del 2,7% rispetto all'anno precedente, e il calo è avvenuto grazie al una diminuzione dell'intensità energetica del 28,7% dal 2011 al 2020, una delle riduzioni più rapide al mondo.

Dal 2016 al 2020, la crescita economica media annua della Cina, pari al 5,7%, è stata alimentata da un aumento annuo del consumo di energia di appena il 2,8%, e la quantità di energia risparmiata ha rappresentato quasi la metà dei risparmi energetici globali di questo periodo.

"Il controllo dell'intensità del consumo energetico dovrebbe concentrarsi sull'adeguamento della struttura industriale nelle aree ad alto consumo energetico e sulla trasformazione tecnica delle industrie interessate", ha dichiarato Wang Jinnan, capo della Chinese Academy of Environmental Planning del ministero per l'Ecologia e l'Ambiente. (SEGUE)