Cina: sempre più impegno per la svolta verde (4)

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - La Cina si sta muovendo verso un altro obiettivo di trasformazione verde. Entro il 2025, prevede di ridurre il consumo energetico per unità di Pil del 13,5% rispetto al livello del 2020, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi di zero emissioni di carbonio entro il 2060.

Per raggiungere l'obiettivo, è necessario rimuovere le barriere istituzionali e introdurre incentivi politici innovativi, ha dichiarato Jing Chunmei, ricercatore del China Center for International Economic Exchanges.

Il sostegno del governo cinese alla finanza verde e al mercato del carbonio ha contribuito a stimolare l'efficienza energetica, catalizzando la transizione verso l'energia pulita.

Il Paese ha aumentato il sostegno alla finanza verde e migliorato la progettazione di alto livello ad essa destinata, grazie alla creazione di nove zone pilota per la riforma e l'innovazione della finanza verde in sei unità amministrative di livello provinciale.

Alla fine del 2021, il credito verde in essere ammontava a 15.900 miliardi di yuan (circa 2.360 miliardi di dollari).

Il mercato nazionale cinese del carbonio ha registrato un fatturato di oltre 2 miliardi di yuan da quando ha lanciato il trading online il 16 luglio 2021 e si prevede che diventerà più attivo dopo l'apertura alle istituzioni finanziarie. (XINHUA)