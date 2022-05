Cina: sempre più impegno per la svolta verde (3)

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Hu Zucai, vicedirettore della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, ha sottolineato che l'abbandono graduale delle energie tradizionali deve basarsi sulla sostituzione sicura e affidabile a favore di nuove fonti energetiche.

La capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha superato il miliardo di kilowatt, mentre quella dell'energia idroelettrica, eolica, solare e da biomassa sono al primo posto nel mondo. La quota di energia pulita è passata dal 14,5% al 25,5% nel mix di consumo energetico del Paese.

A Datong, nella provincia cinese dello Shanxi, una delle principali regioni produttrici di carbone del Paese, un tempo afflitta da una forte foschia, ora una centrale fotovoltaica produce circa 80 milioni di chilowattora di elettricità pulita all'anno.

"È possibile risparmiare 26.000 tonnellate di carbone e ridurre le emissioni di anidride carbonica di 68.500 tonnellate all'anno", ha dichiarato Sun Jingsong, responsabile della centrale.

In futuro, nei deserti verranno generati 450 milioni di kilowatt di capacità di generazione di energia idroelettrica, eolica e solare, ed è già stato avviato il primo gruppo di progetti che produrranno 85 milioni di kilowatt di energia, ha dichiarato Hu. (SEGUE)