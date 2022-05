Cina: sempre più impegno per la svolta verde (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Sebbene in Cina l'energia termica rappresenti ancora circa il 70% della produzione di energia elettrica, il Paese sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal carbone per contrastare l'inquinamento e i cambiamenti climatici causati dalla combustione dei prodotti fossili.

Il consumo energetico del Paese è stato inferiore a 5 miliardi di tonnellate di carbone standard nel 2020, mentre la percentuale di consumo del combustibile fossile ha raggiunto il 56,8%, in diminuzione rispetto al 72,4% del 2005.

A Yulin, città ricca di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, un impianto energetico ha sperimentato la propria versione della transizione verde.

La Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy and Chemical Co. Ltd.

ha investito 40 miliardi di yuan per costruire un impianto che utilizza sia carbone che gas naturale per la produzione ecologica di metanolo e altri prodotti chimici.

Per ogni tonnellata di metanolo prodotto, il consumo di acqua si riduce del 70%, mentre le emissioni di anidride carbonica, residui ed emissioni di anidride solforosa diminuiscono rispettivamente del 60,38%, del 61% e del 59%.

Queste procedure possono ridurre notevolmente le emissioni di carbonio rispetto al metodo tradizionale che prevede l'utilizzo esclusivo del carbone, ha dichiarato Li Wei, direttore generale dell'azienda. (SEGUE)