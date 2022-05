Cina: primo pescato in autunno per nave acquacoltura (2)

(XINHUA) - QINGDAO, 20 MAG - Il controllo centralizzato e il monitoraggio in tempo reale delle acque, dell'ossigeno, della luce e dell'alimentazione nelle vasche di allevamento sono effettuati grazie a 2.108 punti di misurazione e controllo sulla nave. La densità di allevamento dei pesci nelle vasche può essere da quattro a sei volte superiore a quella delle gabbie di acquacoltura tradizionali e il ciclo di allevamento può essere ridotto di oltre un quarto.

Chen Zhixin, scienziato capo del Fishery Machinery and Instrument Research Institute della Chinese Academy of Fishery Sciences, ha dichiarato che l'entrata in funzione dell'imbarcazione aiuterà a spostare l'area di acquacoltura dalle coste alle acque più profonde, utilizzando le risorse di acqua marina di elevata qualità ai fini dell'allevamento.

Lo scienziato ha inoltre aggiunto che i pesci di mare possono fornire proteine acquatiche nutrienti e costituire un importante integratore alimentare. (XINHUA)