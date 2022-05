Cina: incassi annuali box office a 15 mld di yuan

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Gli incassi totali registrati quest'anno dal box office cinese hanno raggiunto i 15 miliardi di yuan (2,22 miliardi di dollari), generati in gran parte dai film usciti durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera, conclusosi il 6 febbraio.

Secondo i dati delle piattaforme di dati cinematografici, in cima alla classifica degli incassi annuali c'è 'The Battle at Lake Changjin II' con 4,06 miliardi di yuan.

'The Battle at Lake Changjin II' è il sequel della pellicola del 2021 'The Battle at Lake Changjin', il titolo cinese che ha totalizzato i maggiori incassi di tutti i tempi, guadagnando ben 5,77 miliardi di yuan.

Ambientata durante la 'guerra per la resistenza all'aggressione statunitense e l'aiuto alla Corea' (1950-1953), la pellicola narra la storia dei soldati dell'Esercito Popolare dei Volontari cinesi che hanno combattuto con coraggio e alle prese con temperature gelide in una campagna chiave presso il lago Changjin, noto anche come bacino di Chosin.

La commedia 'Too Cool To Kill' è arrivata invece seconda con 2,62 miliardi di yuan. 'Nice View', altra produzione nazionale, si è piazzata poi al terzo posto con 1,38 miliardi di yuan, subito seguita dal film d'animazione 'Boonie Bears: Back to Earth' che ha incassato 971 milioni di yuan.

I primi quattro film sono usciti tutti il 1° febbraio, data della Festa di Primavera o del Capodanno cinese.

Ci sono voluti 139 giorni affinché gli incassi totali annuali del box office raggiungessero la pietra miliare dei 15 miliardi di yuan, un ritmo molto più lento rispetto a quello dello scorso anno per via del Covid-19. (XINHUA)