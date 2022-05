Cina: giù loan prime rate prestiti a più di 5 anni

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAG - Oggi la Cina ha tagliato il tasso di riferimento per i prestiti, nell'ambito dell'ultima mossa a sostegno dell'economia.

Secondo il National Interbank Funding Centre, il Loan prime rate (Lpr) per i prestiti di durata superiore a cinque anni, su cui molti istituti di credito basano i propri tassi ipotecari, è stato abbassato infatti di 15 punti base al 4,45%.

Il centro, autorizzato a svelare i tassi dalla Banca centrale del Paese, ha poi precisato che l'Lpr a un anno si è attestato al 3,7%, restando invariato rispetto a un mese prima.

La riduzione fa seguito ai tagli dei tassi a un anno e a quelli a oltre cinque anni effettuata a gennaio.

Secondo Wen Bin, analista capo della China Minsheng Bank, la riduzione dei tassi riflette gli sforzi della Cina per sostenere meglio l'economia reale, stimolare la domanda effettiva e stabilizzare la crescita economica.

L'esperto prevede che il Paese continuerà a utilizzare le politiche monetarie per migliorare il sostegno alle industrie e alle aziende in difficoltà, mantenendo così l'economia all'interno di un range ragionevole. (XINHUA)