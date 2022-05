Shanghai, torna trasporto pubblico interdistrettuale

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 MAG - Shanghai continuerà a promuovere il ripristino del sistema di trasporto pubblico della città, passo dopo passo, e probabilmente ripristinerà il trasporto pubblico interdistrettuale a partire dal 22 maggio. È quanto dichiarato durante una conferenza stampa dedicata alla prevenzione e al controllo delle epidemie tenutasi oggi.

Il primo a riprendere sarà il servizio di trasporto su alcune linee principali della metropolitana e 273 linee di autobus, i quali coprono le aree urbane centrali, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e gli ospedali della città.

Al contempo, le autorità stanno studiando un piano di ripresa per le auto private e i taxi.

A Shanghai saranno allestite strutture presso le stazioni di trasporto e presso le vetture per la scansione dei codici QR, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia attraverso il trasporto pubblico. I passeggeri potranno utilizzare i mezzi solo se in possesso di certificati con esito negativo di tamponi molecolari effettuati entro 48 ore.

Ieri, Shanghai ha riportato 82 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 637 casi locali asintomatici.

(XINHUA)