Covid:Oms approva uso emergenza terzo vaccino cinese

(XINHUA) - GINEVRA, 19 MAG - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha convalidato oggi il vaccino Convidecia Covid-19 sviluppato dall'azienda cinese CanSino Biologics per l'uso d'emergenza, rendendolo il terzo vaccino cinese dopo Sinopharm e Sinovac a essere stato certificato dall'Oms all'interno dall'Emergency Use Listing (Eul).

L'organizzazione ha dichiarato in un comunicato che la valutazione di Convidecia si è "basata sull'esame dei dati relativi a qualità, sicurezza, efficacia, sul piano di gestione del rischio, sull'idoneità programmatica e sull'ispezione del sito di produzione condotta dall'Oms".

"Il gruppo consultivo tecnico per l'inserimento nella lista di emergenza, convocato dall'Oms e composto da esperti di regolamentazione di tutto il mondo, ha stabilito che il vaccino soddisfa gli standard dell'Oms per la protezione contro il Covid-19 e che i benefici della formulazione superano di gran lunga i rischi", continua il testo. (SEGUE)