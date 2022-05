Covid:Oms approva uso emergenza terzo vaccino cinese (2)

(XINHUA) - GINEVRA, 19 MAG - Convidecia, somministrato in dose singola, "si basa su un adenovirus umano modificato che esprime la proteina spike S del Sars-CoV-2", il virus alla base del Covid-19. Il vaccino ha dimostrato un'efficacia del 64% contro la malattia sintomatica e del 92% contro la forma grave della patologia.

Convidecia è stato esaminato anche dallo Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (Sage), il gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione dell'Oms, che formula politiche e raccomandazioni specifiche per l'uso dei vaccini nelle popolazioni. Il Sage raccomanda l'uso della preparazione cinese in una singola dose da 0,5 millilitri in tutte le fasce di età a partire dai 18 anni. Le raccomandazioni dettagliate sull'uso del farmaco saranno pubblicate a breve.

L'Oms ha convalidato le formulazioni cinesi Sinopharm e Sinovac Covid-19 lo scorso anno. (XINHUA)