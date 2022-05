Covid: Cina, porto di Shanghai in costante ripresa

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 MAG - Mentre Shanghai accelera la ripresa delle attività dopo aver contenuto la recente recrudescenza del Covid-19, il porto della città, importante hub di trasporto, ha registrato un recupero di oltre l'80% della normale capacità del flusso di container.

Secondo lo Shanghai International Port Group Co., Ltd.

(Sipg), martedì il flusso di container del porto ha raggiunto le 110.000 unità equivalenti a venti piedi (Teu) al giorno, contro un volume di movimentazione normale di circa 130.000 Teu al giorno.

Per affrontare le difficoltà logistiche causate dal Covid-19, in particolare il traffico stradale, il porto di Shanghai ha diversificato i metodi di trasporto in collaborazione con le compagnie di navigazione e il dipartimento ferroviario al fine di stabilizzare le catene di approvvigionamento e industriali nella regione del Delta del fiume Azzurro.

Ad aprile, il trasferimento via acqua ha rappresentato il 65% del flusso totale del porto, mentre la percentuale di transito intermodale ferrovia-mare ha raggiunto un livello record, secondo lo Sipg.

Il porto ha registrato un flusso di container di oltre 3,08 milioni di Teu ad aprile, recuperando l'82,4% di quello dello stesso mese dell'anno scorso, ha dichiarato Li Guoping, funzionario del ministero dei Trasporti, all'inizio di questo mese.

Nei primi quattro mesi, il porto ha movimentato 15,35 milioni di Teu, con un aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, ha aggiunto Li.

Secondo Zhou Yong, membro del dipartimento produzione e affari del Sipg, per quasi due mesi nel porto di Shanghai hanno lavorato oltre 20.000 dipendenti seguendo una gestione a circuito chiuso al fine di mantenere il funzionamento quotidiano.

L'operatività complessiva di tutti i terminal container del porto è rimasta stabile, con il supporto di un sistema di controllo remoto intelligente che consente di completare la movimentazione di un container con una media di due minuti.

In precedenza, il porto di Shanghai aveva ampliato il piazzale per i container portandolo a 600.000 metri quadrati, e sono state installate altre prese elettriche destinate ai container per la catena del freddo.

"Grazie alle imprese impegnate ad accelerare la ripresa del lavoro e della produzione, e garantendo la prevenzione e il controllo delle epidemie, il flusso portuale continuerà a recuperare", ha dichiarato Zhou.

Con un movimento di container superiore a 47 milioni di Teu nel 2021, il porto di Shanghai si è classificato come il più trafficato del mondo per 12 anni consecutivi. (XINHUA)