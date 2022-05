Covid: a Shanghai operazioni finanziarie stabili

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 MAG - La città di Shanghai, importante snodo finanziario cinese, è riuscita a mantenere stabili le proprie operazioni finanziarie nonostante la recente nuova insorgenza di Covid-19.

La megalopoli conta circa 1.700 istituzioni finanziarie. Nel 2021, il valore totale delle transazioni del mercato finanziario di Shanghai ha superato i 2.500.000 miliardi di yuan (circa 370.000 miliardi di dollari), con un aumento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

Per affrontare le sfide poste dalla recente epidemia, i mercati e le istituzioni finanziarie hanno adottato la gestione a circuito chiuso e lo smart working al fine di garantire operazioni regolari e stabili.

Malgrado l'epidemia, alla Borsa di Shanghai, praticamente tutte le società quotate hanno completato la divulgazione delle proprie relazioni annuali per il 2021 e per il primo trimestre del 2022. Inoltre, il numero di Ipo depositate presso lo Science and Technology Innovation Board è aumentato rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Presso lo Shanghai Futures Exchange (Sfe), il trading online ha continuato a svolgersi normalmente e sulla sua piattaforma Shanghai International Energy Exchange (Ine), il volume di affari complessivo per il mese di aprile ha osservato un aumento.

In qualità di importante indicatore della partecipazione degli investitori, il volume di 'open interest' dei futures sulle materie prime sullo Sfe è rimasto stabile, superando i 7,3 milioni di lotti alla fine di aprile, in leggero calo rispetto al mese precedente. Nel frattempo, il volume degli interessi aperti sull'Ine, che annovera investitori da oltre 20 Paesi e regioni, è aumentato del 5,3% nello stesso periodo.

"Il graduale passaggio a operazioni completamente online dedicate a beni e servizi finanziari ci ha aiutato a mitigare l'impatto di fattori avversi come le contrazioni logistiche a breve termine durante l'epidemia", spiega Li Xing, direttore generale della Shanghai Longking International Co., Ltd. (SEGUE)