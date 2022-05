Covid: a Shanghai operazioni finanziarie stabili (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 MAG - Dalla fine di marzo, le autorità di regolamentazione del mercato di Shanghai hanno lavorato per portare avanti l'attuazione di diverse politiche finanziarie. Le associazioni della città che si occupano di titoli, futures e asset management hanno varato inoltre 11 misure per rispondere meglio alle esigenze di finanziamento e di gestione del rischio delle entità di mercato.

Durante l'epidemia, le istituzioni finanziarie di Shanghai hanno mantenuto l'operatività, aumentando nel contempo il sostegno al credito al fine di aiutare le aziende a riprendere il lavoro e a superare le sfide poste dal Covid-19.

Sui mercati finanziari della città, anche i finanziamenti sono rimasti attivi.

Alla fine di aprile, la Export-Import Bank of China, una banca governativa, ha emesso obbligazioni speciali per un valore di 5 miliardi di yuan volte a coadiuvare gli sforzi antiepidemici e garantire le forniture quotidiane a Shanghai.

Da aprile al 17 maggio, sono circa 20 i nuovi titoli che hanno debuttato alla borsa di Shanghai. (XINHUA)