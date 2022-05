Covid: a Pechino 64 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - A Pechino sono state rilevate 64 nuove infezioni di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15.00 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo ha reso noto Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, durante l'odierna conferenza stampa.

Sessantadue casi sono stati individuati tra la popolazione in gestione chiusa e due sono stati scoperti attraverso uno screening di massa nelle comunità. Liu ha dichiarato che sono coinvolti cinque distretti, tra cui Fangshan, Fengtai e Chaoyang.

La capitale nazionale ha classificato 14 aree come ad alto rischio per il Covid-19 e 29 a livello medio di pericolo.

(XINHUA)