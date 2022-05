Cina:politiche per stabilità del mercato immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - La Cina sta attuando politiche per sostenere la domanda dell'acquisto ragionevole di abitazioni, nel tentativo di aiutare il mercato immobiliare a mantenere una solida posizione nonostante la congiuntura negativa.

Il mercato immobiliare cinese ha continuato a rallentare nel mese di aprile, con un numero maggiore di città che hanno registrato un calo dei prezzi delle abitazioni o una crescita più lenta, secondo i dati diffusi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

I dati hanno mostrato che 39 delle 70 principali città cinesi hanno registrato un calo su base mensile, 10 in più di quelle registrate a marzo, anche se i prezzi delle nuove case in quattro città di prima fascia sono aumentati dello 0,2% ad aprile rispetto ai 30 giorni precedenti.

In totale 31 città di seconda fascia hanno registrato un calo mensile dello 0,1% dei prezzi delle nuove case, mentre 35 città di terza fascia hanno segnalato una riduzione dello 0,6% rispetto al mese precedente.

Il mercato immobiliare cinese ha iniziato a raffreddarsi a marzo, a causa di fattori quali la ricomparsa dell'epidemia di Covid-19, il previsto calo del reddito personale e il blocco delle attività di vendita.

Di fronte alla contrazione della domanda, la Cina ha messo in atto misure di sostegno per stimolare la fiducia degli acquirenti e promuovere un solido sviluppo del settore.

Un esempio è il recente annuncio di una riduzione dei tassi d'interesse sui mutui ipotecari per alcuni acquirenti di residenze, che consente alle banche commerciali di ridurre il limite inferiore dei tassi d'interesse sui mutui per la prima casa di 20 punti base per chi compra casa, sulla base del tasso di riferimento dei mutui 'prime', secondo una circolare pubblicata congiuntamente dalla People's Bank of China (Pboc) e dalla China's Banking and Insurance Regulatory Commission.

"L'abbassamento del limite dei tassi di interesse sui mutui per la prima casa è necessario e imprescindibile per ravvivare e mantenere stabile lo sviluppo del mercato immobiliare", ha dichiarato Wang Qing, capo analista macroeconomico di Golden Credit Rating International.

La differenziazione delle politiche ha anche inviato un chiaro segnale del fatto che il sostegno della Cina al mercato immobiliare è condizionato dalla posizione di 'la casa è per viverci, non per speculare', ha aggiunto Wang.

Prima del taglio a livello nazionale, molte banche avevano già introdotto interessi preferenziali sui mutui ipotecari per stimolare la domanda. Le banche di oltre 100 città hanno ridotto i tassi di interesse sui mutui ipotecari di un valore da 20 fino a 60 punti base, ha affermato Zou Lan, funzionario della Pboc.

Anche le amministrazioni locali hanno annunciato misure per dare impulso al settore. Secondo Centaline Property, un'agenzia immobiliare, nei primi quattro mesi di quest'anno circa 120 città a livello nazionale hanno introdotto varie modifiche alle proprie politiche.

Città come Zhengzhou e Fuzhou hanno presentato incentivi, tra cui l'abbassamento della percentuale di acconto, il sostegno attraverso i prestiti del fondo di previdenza e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari, allo scopo di alleviare la tensione del mercato immobiliare.

Grazie alla maggiore disponibilità di alloggi e alle procedure semplificate per l'approvazione dei mutui, in alcune città si scatenerà la domanda di abitazioni da parte dei consumatori, ha commentato Fu Linghui, funzionario dell'Nbs.

Chen Wenjing, vicedirettore di ricerca dell'istituto di ricerca immobiliare China Index Academy, ha osservato che le misure messe in atto nelle città di Suzhou e Guangzhou hanno ravvivato la propensione all'acquisto.

Chen si aspetta che altri governi locali elaborino nuove misure per abbassare il costo dell'acquisto ragionevole di un'abitazione e per creare condizioni favorevoli per stimolare la domanda. (XINHUA)