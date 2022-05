Cina:politiche per stabilità del mercato immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - La Cina sta attuando politiche per sostenere la domanda dell'acquisto ragionevole di abitazioni, nel tentativo di aiutare il mercato immobiliare a mantenere una solida posizione nonostante la congiuntura negativa.

Il mercato immobiliare cinese ha continuato a rallentare nel mese di aprile, con un numero maggiore di città che hanno registrato un calo dei prezzi delle abitazioni o una crescita più lenta, secondo i dati diffusi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

I dati hanno mostrato che 39 delle 70 principali città cinesi hanno registrato un calo su base mensile, 10 in più di quelle registrate a marzo, anche se i prezzi delle nuove case in quattro città di prima fascia sono aumentati dello 0,2% ad aprile rispetto ai 30 giorni precedenti.

In totale 31 città di seconda fascia hanno registrato un calo mensile dello 0,1% dei prezzi delle nuove case, mentre 35 città di terza fascia hanno segnalato una riduzione dello 0,6% rispetto al mese precedente.

Il mercato immobiliare cinese ha iniziato a raffreddarsi a marzo, a causa di fattori quali la ricomparsa dell'epidemia di Covid-19, il previsto calo del reddito personale e il blocco delle attività di vendita.

Di fronte alla contrazione della domanda, la Cina ha messo in atto misure di sostegno per stimolare la fiducia degli acquirenti e promuovere un solido sviluppo del settore. (SEGUE)