Cina:politiche per stabilità del mercato immobiliare (3)

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Città come Zhengzhou e Fuzhou hanno presentato incentivi, tra cui l'abbassamento della percentuale di acconto, il sostegno attraverso i prestiti del fondo di previdenza e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari, allo scopo di alleviare la tensione del mercato immobiliare.

Grazie alla maggiore disponibilità di alloggi e alle procedure semplificate per l'approvazione dei mutui, in alcune città si scatenerà la domanda di abitazioni da parte dei consumatori, ha commentato Fu Linghui, funzionario dell'Nbs.

Chen Wenjing, vicedirettore di ricerca dell'istituto di ricerca immobiliare China Index Academy, ha osservato che le misure messe in atto nelle città di Suzhou e Guangzhou hanno ravvivato la propensione all'acquisto.

Chen si aspetta che altri governi locali elaborino nuove misure per abbassare il costo dell'acquisto ragionevole di un'abitazione e per creare condizioni favorevoli per stimolare la domanda. (XINHUA)