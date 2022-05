Cina:politiche per stabilità del mercato immobiliare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Un esempio è il recente annuncio di una riduzione dei tassi d'interesse sui mutui ipotecari per alcuni acquirenti di residenze, che consente alle banche commerciali di ridurre il limite inferiore dei tassi d'interesse sui mutui per la prima casa di 20 punti base per chi compra casa, sulla base del tasso di riferimento dei mutui 'prime', secondo una circolare pubblicata congiuntamente dalla People's Bank of China (Pboc) e dalla China's Banking and Insurance Regulatory Commission.

"L'abbassamento del limite dei tassi di interesse sui mutui per la prima casa è necessario e imprescindibile per ravvivare e mantenere stabile lo sviluppo del mercato immobiliare", ha dichiarato Wang Qing, capo analista macroeconomico di Golden Credit Rating International.

La differenziazione delle politiche ha anche inviato un chiaro segnale del fatto che il sostegno della Cina al mercato immobiliare è condizionato dalla posizione di 'la casa è per viverci, non per speculare', ha aggiunto Wang.

Prima del taglio a livello nazionale, molte banche avevano già introdotto interessi preferenziali sui mutui ipotecari per stimolare la domanda. Le banche di oltre 100 città hanno ridotto i tassi di interesse sui mutui ipotecari di un valore da 20 fino a 60 punti base, ha affermato Zou Lan, funzionario della Pboc.

Anche le amministrazioni locali hanno annunciato misure per dare impulso al settore. Secondo Centaline Property, un'agenzia immobiliare, nei primi quattro mesi di quest'anno circa 120 città a livello nazionale hanno introdotto varie modifiche alle proprie politiche. (SEGUE)