Cina: Xinjiang, 'compiti a casa' di 1.300 anni fa

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 19 MAG - Com'era la vita scolastica nello Xinjiang cinese dei tempi antichi? Un documento riportato alla luce nel 1969 nell'antico cimitero di Astana a Turpan, nello Xinjiang orientale, offre un interessante scorcio sull'epoca.

Si tratta di un rotolo di 5 metri, scritto da Bu Tianshou, uno studente che nel 710 d.C., epoca della dinastia Tang, aveva 12 anni. Il ragazzo ha trascritto alcuni capitoli di due libri: le annotazioni ai 'Dialoghi di Confucio' del celebre studioso Zheng Xuan e il 'Classico dei Mille Caratteri', un poema cinese usato nell'antica Cina come libro di testo per insegnare i caratteri cinesi ai bambini.

"È interessante notare che alla fine del rotolo è stata scritta una nota buffa: "I compiti di oggi sono finiti.

Insegnante, per favore non prolunghi la lezione e ci lasci andare a casa prima", un dettaglio che ha reso il rotolo molto più frizzante", spiega Dilinur Maiming, docente del Turpan Museum.

Dal punto di vista filologico, le annotazioni di Zheng Xuan sui 'Dialoghi di Confucio' sono andate perdute dopo la dinastia Tang, ma la copia di Bu e gli altri documenti rinvenuti a Turpan hanno fornito informazioni preziose per lo studio delle opere classiche del confucianesimo, come afferma Chen Aifeng, vice preside dell'Istituto di studi di Turpan.

Quest'ultimo aggiunge: "Nella dinastia Tang era stato istituito un sistema educativo relativamente completo. La maggior parte dei documenti delle annotazioni di Zheng Xuan sui 'Dialoghi di Confucio' riportati alla luce dalle tombe di Astana sono copie scritte da studenti, il che indica che l'istruzione nello Xinjiang durante la dinastia Tang era influenzata dalla cultura delle pianure centrali". (XINHUA)