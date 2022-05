Cina: restaurati antichi 'vasi porta-conchiglie'

(XINHUA) - KUNMING, 19 MAG - Per alcuni un vaso in cui conservare il denaro può rappresentare un piacevole ricordo dell'infanzia ma già 2.000 anni fa, in quella che è l'odierna provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, questo particolare oggetto rappresentava ricchezza, prestigio e potere.

Tuttavia, non veniva usato come salvadanaio né tantomeno come contenitore per conservare monete. Nell'antico Regno di Dian, questo bronzo ospitava preziose conchiglie provenienti dall'Oceano Indiano, oggetti ritenuti esclusivi dagli aristocratici dell'epoca.

Secondo i documenti storici e gli studi archeologici, al tempo nella maggior parte delle aree dello Yunnan si utilizzava ancora il baratto e le conchiglie non venivano impiegate come monete bensì poste simbolicamente nelle tombe dei nobili.

E tali 'contenitori di conchiglie' mostrano quanto fosse avanzato il livello di produttività ed estetica di quel periodo.

Infatti, il loro aspetto più singolare è il raffinato coperchio caratterizzato da rilievi tridimensionali, raffigurante scene distinte della vita sociale dell'antico Regno di Dian, come sacrifici, battaglie, scene di caccia e tessitura.

Fan Haitao, vice curatore dello Yunnan Provincial Museum afferma che dal momento che all'epoca, la popolazione del Regno non aveva sviluppato un metodo scritto sistematico per registrare la storia, questi contenitori di conchiglie sono diventati il "materiale più realistico e intuitivo" per studiare la civiltà dell'antico Regno di Dian.

Lu Jingjie, restauratore di reperti culturali che si occupa del ripristino di oggetti in bronzo da oltre due decenni, spiega che questi presentano per lo più rotture, residui, parti mancanti, ruggine e crepe.

Il restauro dei bronzi richiede molti passaggi, come la pulizia dei residui di terra, la rimozione della ruggine, l'incollaggio e il riempimento del colore. Tale operazione è così delicata, racconta Lu, che spesso vengono utilizzati strumenti odontoiatrici. (SEGUE)