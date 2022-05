Cina: restaurati antichi 'vasi porta-conchiglie' (2)

(XINHUA) - KUNMING, 19 MAG - "Prestiamo molta attenzione a questi lavori al fine di prolungare la vita dei reperti culturali e per far conoscere la storia a più persone", ha detto Lu.

Conservarli correttamente per lungo tempo è una questione di maggior rilievo.

Pan Jiao, vicedirettore del centro di protezione dei reperti culturali del museo, ha dichiarato che dal 2017, per proteggere i reperti, la struttura ha installato in ogni vetrina una piccola 'scatola bianca' che funge da terminale di monitoraggio ambientale con sensore wireless.

Quest'ultima viene utilizzata per monitorare la temperatura e l'umidità ambientale, i composti organici volatili e i raggi ultravioletti. Inoltre, il museo ha installato piattaforme di isolamento per i pezzi più vulnerabili.

Al fine di far conoscere a un maggior numero di persone la cultura del bronzo dell'antico Regno di Dian, lo Yunnan Provincial Museum ha lanciato dei corsi online per diffondere la conoscenza delle collezioni del museo tra i più piccoli.

Ye Zhisheng, vicedirettore del dipartimento di informazione e imaging dello Yunnan Provincial Museum, ha dichiarato che durante i periodi epidemici il museo continua a pubblicare ogni settimana lezioni di attività manuali online, insegnando ai bambini a realizzare prodotti in carta con le immagini di animali presenti su vasi porta-conchiglie e altri reperti.

Finora, i video pubblicati online hanno raccolto oltre un milione di visualizzazioni.

Quest'ultimo ha affermato: "È nostra responsabilità prestare attenzione nel coltivare l'interesse dei bambini verso i reperti culturali e la storia. Il concetto di protezione dei reperti culturali deve essere trasmesso di generazione in generazione".

