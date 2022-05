Cina: prevista ripresa consumi da impatto epidemia

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Si prevede che i consumi cinesi mantengano il loro slancio di ripresa grazie al graduale controllo dell'impatto del Covid-19 e all'entrata in vigore di politiche di sostegno, secondo quanto dichiarato oggi da un funzionario del ministero del Commercio.

In risposta a una domanda sul calo annuale delle vendite al dettaglio in Cina nel mese di aprile, il portavoce del Ministero, Shu Jueting, ha affermato che il calo è dovuto principalmente all'epidemia.

Secondo il funzionario, l'impatto del virus sui consumi è 'temporaneo', poiché la forte resistenza, il grande potenziale e i solidi princìpi di sviluppo a lungo termine dei consumi cinesi rimangono invariati.

I dati ufficiali mostrano che le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina ad aprile sono diminuite dell'11,1% rispetto a un anno fa, raggiungendo 2.950 miliardi di yuan (circa 436,9 miliardi di dollari). Nei primi quattro mesi di quest'anno, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% rispetto al 2021.

